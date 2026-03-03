Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen ve öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği menfur saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden taziye ve bilgilendirme mesajı yayınladı.
Bakan Gürlek, yaşanan acı hadisenin tüm eğitim camiasını ve milleti derinden üzdüğünü ifade etti.
Bakan Gürlek, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adli sürecin çok yönlü ve büyük bir titizlikle devam ettiğini vurgulayan Gürlek, sorumluların hukuk önünde en ağır şekilde hesap vereceğini belirtti.
Görevi başında şehit olan Fatma Nur öğretmene Allah’tan rahmet dileyen Bakan, kederli ailesine, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiasına sabır diledi.
Yaralılara Şifa Mesajı: Saldırıda yaralanan diğer öğretmen ve öğrenci için de acil şifalar dileyen Gürlek, milletimize geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gündem
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!