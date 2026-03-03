Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"

Bakan Gürlek, yaşanan acı hadisenin tüm eğitim camiasını ve milleti derinden üzdüğünü ifade etti.

Bakan Gürlek, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adli sürecin çok yönlü ve büyük bir titizlikle devam ettiğini vurgulayan Gürlek, sorumluların hukuk önünde en ağır şekilde hesap vereceğini belirtti.

Görevi başında şehit olan Fatma Nur öğretmene Allah’tan rahmet dileyen Bakan, kederli ailesine, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiasına sabır diledi.

Yaralılara Şifa Mesajı: Saldırıda yaralanan diğer öğretmen ve öğrenci için de acil şifalar dileyen Gürlek, milletimize geçmiş olsun dileklerini iletti.