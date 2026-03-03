  • İSTANBUL
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen ve öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği menfur saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden taziye ve bilgilendirme mesajı yayınladı.

Bakan Gürlek, yaşanan acı hadisenin tüm eğitim camiasını ve milleti derinden üzdüğünü ifade etti.

Bakan Gürlek, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adli sürecin çok yönlü ve büyük bir titizlikle devam ettiğini vurgulayan Gürlek, sorumluların hukuk önünde en ağır şekilde hesap vereceğini belirtti.

 

Görevi başında şehit olan Fatma Nur öğretmene Allah’tan rahmet dileyen Bakan, kederli ailesine, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiasına sabır diledi.

Yaralılara Şifa Mesajı: Saldırıda yaralanan diğer öğretmen ve öğrenci için de acil şifalar dileyen Gürlek, milletimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Bu kaçıncı olay ve hep aynı açıklamalar..vereceksiniz 10 yıl ceza,en fazla 6 yıl yatıp çıkacak.. Bu arada aflar olursa daha erken çıkacak..

ACİL DURUM SOSYAL-GÜVENLİK-GENÇLİK-GELECEK PROJELERİ HAZIRLANIP MÜDAHALE EDİLMELİ!....siyasi alışılmış söylemler kmseyi tatmin etmez SORUNUN GÖRMEZDEN GELİNMESİ ERTETELENMESİ SİYASET ÜSTÜ BEKA-İSTİKBAL-DEVLET MESELESİDİR!!!!....

TÜM TOPLUM MAĞDUR VE HEDEV HALİNDE, HUZUR-GÜVENLİK AĞIR SALDIRI VE TEHDİT ALTINDA.... SADECE BELLİ SİYASİ GÖRÜŞTE OLANLAR DEĞİL...ACİL ACİL ACİL HEMEN DERHAL!
