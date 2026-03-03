  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan’dan kritik ziyaret! Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde savaş mesaisi Trump: İran konuşmak istedi, ‘Artık çok geç’ dedim! Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü Müslümanların yüreğini yakan haber Saldırı hazırlığını MİT basmıştı: DHKP-C’li 4 terörist tutuklandı 38 ilde düğmeye basıldı: 182 tutuklama var DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği... AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Fiyatlar ikiye katlandı! Avrupa'da gaz sancısı
Spor Süper Lig'de disiplin depremi! TFF tam 8 kulübü PFDK'ya sevk etti
Spor

Süper Lig'de disiplin depremi! TFF tam 8 kulübü PFDK'ya sevk etti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Süper Lig'de disiplin depremi! TFF tam 8 kulübü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan son hafta müsabakalarının ardından disiplin raporlarını açıkladı. Aralarında ligin devlerinin de bulunduğu 8 kulüp, çeşitli ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Başakşehir, Konyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

 

TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün 27.02.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 27.02.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 28.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

 

KOCAELİSPOR Kulübü antrenörü KEREM NAZLIGÜL'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncave "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

6- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü'nün 01.03.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.;

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına hazır
Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Spor

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti
Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti

Spor

Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti

Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak
Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak

Spor

Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak

Orta Doğu’daki çatışmalar sporu da etkiledi! Milli tenisçinin maçı BAE’de yarıda kaldı
Orta Doğu’daki çatışmalar sporu da etkiledi! Milli tenisçinin maçı BAE’de yarıda kaldı

Spor

Orta Doğu’daki çatışmalar sporu da etkiledi! Milli tenisçinin maçı BAE’de yarıda kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23