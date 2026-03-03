İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve devam eden çatışmalara dair resmi bir bilgilendirme yayımladı. Bölgedeki Amerikan üslerine ve tesislerine yönelik saldırıların ardından kayıpların arttığını doğrulayan komutanlık, sahadaki son durumu kamuoyuyla paylaştı.

KAYIPLAR VE YARALILARIN DURUMU

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, son operasyonlar ve saldırılar neticesinde hayatını kaybeden Amerikalı asker sayısının yükseldiği vurgulandı. Açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Bölgedeki çatışmalarda öldürülen Amerikalı asker sayısı artıyor. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra, çok sayıda askerimiz de aldıkları yaralar nedeniyle bölgedeki askeri hastanelerde ve tahliye merkezlerinde tedavi altına alınmıştır." Komutanlık, hayatını kaybeden askerlerin kimlik bilgilerinin ailelerine haber verildikten sonra paylaşılacağını belirtti.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK ALARMI

Saldırıların şiddetinin artmasıyla birlikte ABD'nin bölgedeki tüm üslerinde güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı öğrenildi. CENTCOM, Amerikan güçlerini hedef alan saldırılara karşı gerekli misilleme adımlarının atılacağını ve personel güvenliğinin öncelik olduğunu yineledi. Bu gelişme, Washington'ın bölgedeki askeri varlığının geleceğine dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.