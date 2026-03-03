  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon’dan küstah savunma! Hegseth "nükleer şantaj" yalanına sarıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar! Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü: Savaş küresel güvenliği tehdit ediyor 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! Kayıp sayımız artacak Tarihi anlaşma: Hindistan ve Kanada 2,6 milyar dolarlık uranyum için el sıkıştı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması
Dünya İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi
Dünya

İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki çatışmalarda ölen ve yaralanan Amerikan askerlerine ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Yapılan açıklamada, hayatını kaybeden asker sayısının arttığı ve çok sayıda personelin tedavi altında olduğu bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve devam eden çatışmalara dair resmi bir bilgilendirme yayımladı. Bölgedeki Amerikan üslerine ve tesislerine yönelik saldırıların ardından kayıpların arttığını doğrulayan komutanlık, sahadaki son durumu kamuoyuyla paylaştı.

KAYIPLAR VE YARALILARIN DURUMU

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, son operasyonlar ve saldırılar neticesinde hayatını kaybeden Amerikalı asker sayısının yükseldiği vurgulandı. Açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Bölgedeki çatışmalarda öldürülen Amerikalı asker sayısı artıyor. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra, çok sayıda askerimiz de aldıkları yaralar nedeniyle bölgedeki askeri hastanelerde ve tahliye merkezlerinde tedavi altına alınmıştır." Komutanlık, hayatını kaybeden askerlerin kimlik bilgilerinin ailelerine haber verildikten sonra paylaşılacağını belirtti.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK ALARMI

Saldırıların şiddetinin artmasıyla birlikte ABD'nin bölgedeki tüm üslerinde güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı öğrenildi. CENTCOM, Amerikan güçlerini hedef alan saldırılara karşı gerekli misilleme adımlarının atılacağını ve personel güvenliğinin öncelik olduğunu yineledi. Bu gelişme, Washington'ın bölgedeki askeri varlığının geleceğine dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!
İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!

Dünya

İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!

Bakanlıktan flaş ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması
Bakanlıktan flaş ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması

Gündem

Bakanlıktan flaş ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması

Süresiz kapalı! ABD’den kritik uyarı
Süresiz kapalı! ABD’den kritik uyarı

Dünya

Süresiz kapalı! ABD’den kritik uyarı

İran'dan kritik Hürmüz Boğazı kararı: Geçmeye çalışan her gemi vurulacak!
İran'dan kritik Hürmüz Boğazı kararı: Geçmeye çalışan her gemi vurulacak!

Dünya

İran'dan kritik Hürmüz Boğazı kararı: Geçmeye çalışan her gemi vurulacak!

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD üsleri meşru hedefimizdir
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD üsleri meşru hedefimizdir

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD üsleri meşru hedefimizdir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ölümleri sevinemeyiz ama

İranda 70-80 kız cocuğunu bunlar öldürdü.Neden acı olsun akit
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması
Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "İran'da nükle..
Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı
Dünya

Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, Tahran’da hava üstünlüğünün sağlandığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran’dan gelen son görüntülerde İran..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23