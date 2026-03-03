  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan’dan kritik ziyaret! Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde savaş mesaisi Trump: İran konuşmak istedi, ‘Artık çok geç’ dedim! Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü Müslümanların yüreğini yakan haber Saldırı hazırlığını MİT basmıştı: DHKP-C’li 4 terörist tutuklandı 38 ilde düğmeye basıldı: 182 tutuklama var DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği... AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Fiyatlar ikiye katlandı! Avrupa'da gaz sancısı
Gündem Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Liderler Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayan Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında Ankara'nın girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacaklarını ifade etti.

 

Başkan Erdoğan ayrıca, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık

Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı
Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı

Gündem

Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

yakında Pakistan's başlarlar nükleer demeye bu Hindistan'ın çininde işine gelir..hindistan zaten İsrail demek....... haritalarda ki ülkelerin üzerine direk abd israil yazılmalı daha gerçekçi olur ...okul kitaplarında
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23