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Medya Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yalnız Kurt'un ilk fragmanı olay oldu
Medya

Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yalnız Kurt'un ilk fragmanı olay oldu

Yeni Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi olmayı hedefleyen Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:35:00 -

Yeni sezonun başlamasıyla televizyon kanalları da en iyi yapımı çıkarabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Televizyon kanallarına yeni bir dizi de ATV ekranlarıyla geliyor. Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Kurt dizisi 1. bölüm tanıtım filmi bu akşam yayınlandı.

Fragmanın ardından izleyiciler diziye dair detayları merak etmeye başladı. 

Kurtlar Vadisi yönetmeni Osman Sınav'dan yine çok konuşulacak bir dizi ATV için hazırlanıyor. Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze’nin kaleme aldığı grubun süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicileri şimdiden heyecanlandıran Yalnız Kurt dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımlarından birini olmayı hedefliyor.

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