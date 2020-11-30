Yeni koronavirüs kısıtlamaları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamadan sonra gözler bugün Beştepe’de toplanan kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına çevrildi. Peki yeni koronavirüs yasakları neler? İşte ayrıntılar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni korona tedbirleri gündeme geliyor. İstanbul'da korona vaka sayılarının artması nedeniyle yeniden kısıtlamalar hayata geçirilecek mi merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Yeni korona yasakları neler?

Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik.

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.