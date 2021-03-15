Yeni korona yasakları neler? Kabine toplantısı kararları
Yeni korona yasakları güncel | Milyonların beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, yeni yasaklar neler? Korona yasakları açıklandı mı?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği kabine toplantısı yapıldı. Peki, yeni kararlar neler?
Yeni korona yasakları neler? Kabine toplantısı kararları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut uygulama devam edecek gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla milletimizin yeterli dikkati gösteremediğini tahmin ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli olunacağını düşünüyorum. Vakalardaki artış devam ederse yeni kısıtlamalar da uygulanacaktır” dedi.