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Gündem Yeni kısıtlamalar neler? Hangi kısıtlamalar geldi?
Gündem

Yeni kısıtlamalar neler? Hangi kısıtlamalar geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Peki, yeni kısıtlamalar neler? Koronavirüs salgını kapsamında hangi kısıtlamalar geldi? İşte açıklanana yeni kısıtlama kararları...

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:21:00 -
Yeni kısıtlamalar neler? Hangi kısıtlamalar geldi?

Son dakika haberi... İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar:

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." dedi.

Yeni kısıtlamalar neler?

"Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

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