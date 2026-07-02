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Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, İstanbul’a geldi. 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

#1
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Beşiktaş’ın transferi için prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Kassoum Ouattara, İstanbul’a geldi.

#2
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

İstanbul Havalimanı’na iniş yapan 21 yaşındaki Fransız futbolcuyu kulüp yetkilileri ve bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

#3
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Genç futbolcu, havalimanında basın mensuplarına poz verdi.

#4
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Kısa süreli görüntü alınmasının ardından Ouattara, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

#5
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Kassoum Ouattara’nın sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün, işlemlerin tamamlanmasının ardından transferi resmen duyurması öngörülüyor.

#6
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Futbola Fransa’da başlayan Ouattara, US Ivry ve Montrouge altyapılarında forma giydi. Daha sonra Amiens’in alt yaş gruplarında oynayan genç futbolcu, 2023 yılında Monaco’ya transfer oldu.

#7
Foto - Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Kassoum Ouattara, geride kalan sezonda Monaco formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncunun Beşiktaş’ta savunma hattına dinamizm katması bekleniyor.

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