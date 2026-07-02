Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da
Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, İstanbul’a geldi. 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, İstanbul’a geldi. 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Beşiktaş’ın transferi için prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Kassoum Ouattara, İstanbul’a geldi.
İstanbul Havalimanı’na iniş yapan 21 yaşındaki Fransız futbolcuyu kulüp yetkilileri ve bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı.
Genç futbolcu, havalimanında basın mensuplarına poz verdi.
Kısa süreli görüntü alınmasının ardından Ouattara, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Kassoum Ouattara’nın sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün, işlemlerin tamamlanmasının ardından transferi resmen duyurması öngörülüyor.
Futbola Fransa’da başlayan Ouattara, US Ivry ve Montrouge altyapılarında forma giydi. Daha sonra Amiens’in alt yaş gruplarında oynayan genç futbolcu, 2023 yılında Monaco’ya transfer oldu.
Kassoum Ouattara, geride kalan sezonda Monaco formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncunun Beşiktaş’ta savunma hattına dinamizm katması bekleniyor.
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