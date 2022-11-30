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Dünya Yeni karışacak ülke belli oldu! İran işaret etti
Dünya

Yeni karışacak ülke belli oldu! İran işaret etti

İran'a yönelik komşu ülke Irak'tan güvenlik tehditleri olduğunu belirten, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, merkezi yönetime otorite genişlemesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 01:00:00 -
Yeni karışacak ülke belli oldu! İran işaret etti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak'ın bazı bölgelerinden İran'a yönelik güvenlik tehditleri olduğunu ve bu tehditlerin ortadan kaldırılması için Irak merkezi yönetiminin bu bölgelerdeki otoritesini genişletmesi çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Hamaney, başkent Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hazır bulunduğu görüşmede, İran'ın, Sudani'nin Irak Başbakanı olarak seçilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Irak ve Irak'ın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu" dile getiren Hamaney, "Irak'ın güvenliğini baltalamaya çalışan herhangi bir tarafın önünde kararlı bir şekilde duracaklarını" ifade etti.

Hamaney, Irak Başbakanı Sudani'nin, Cumhurbaşkanı Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında dile getirdiği, "Irak topraklarının İran'ın güvenliğini bozmak için kullanılmayacağına" dair açıklamasına işaret eden Hamaney, "Maalesef Irak'ın bazı bölgelerinde bu durum şu anda gerçekleşiyor. Tek çözüm, Irak merkezi hükümetinin bu bölgelerde otoritesini genişletmesidir." dedi.

Irak Başbakanı Sudani ise iki ülkenin tarihi ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Irak hükümetinin iki ülke arasındaki anlaşmaları uygulama ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri artırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Sudani de "İran ve Irak'ın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu" ifade ederek, Irak topraklarının İran'a karşı bir tehdit olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Tahran yönetimi, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki bölgelerde bulunan Komele, PAK ve İKDP örgütlerini "kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle" suçlamıştı.

İran, sonuncusu 22 Kasım'da olmak üzere eylül ayından bu yana bu örgütlerin Irak'ın kuzeyinde bulunan karargahlarına füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, PAK ve İKDP yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

 

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