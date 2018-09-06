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Yeni iPhone'ların fiyatları belli oldu

Piyasaya sürülecek yeni iPhone’ların isimleri ve fiyatları belli olurken lansman tarihi de netleşti.

06 Eylül 2018 Perşembe 14:23
Yeni iPhone'ların fiyatları belli oldu

Apple yeniiPhone'larını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ABD medyasında bu yeni modellerin isimleri ve fiyatları açıklandı. Hatta lansman tarihi bile netleşti.

İSİMLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU

iPhone Xs (Giriş Seviye Model) 799 dolar, iPhone Xs Max (Giriş Seviye Model): 999 dolar, LCD ekranlı model (Giriş Seviye Model) 699 dolar olarak belirlendi.

LANSMAN 12 EYLÜL'DE

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracağı lansmanın tarihini açıkladı. Apple tarafından paylaşılan davetiyeye göre, lansman 12 Eylül'de gerçekleşecek.

3 YENİ MODEL TANITILACAK

Apple‘ın iPhone X Plus da dahil olmak üzere bu yıl üç yeni iphone modeli tanıtması bekleniyor. iPhone X Plus simgesi İOS 12‘nin son beta sürümünde Guilherme Rambo tarafından keşfedildi. Söz konusu keşife bakılırsa cihaz şirketin TrueDepth kamera teknolojisini içermesi gereken uzun ve dar bir ekran sergiliyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 14:23
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