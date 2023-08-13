Yeni İHA kralı: Göz doldurucu bir performans! ABD ve Çin değil! İHA'ları uçurup zirveye yerleşti

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan çok önemli bir açıklama geldi! Türkiye Çin ve ABD'yi solladı. İşte detaylar...

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi atılımında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde rekor seviyede bir ücret karşılığında Baykar ve Suudi Arabistan arasında imzalanan İHA anlaşmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Rekor olarak adlandırılan anlaşmanın sadece ülkeye kazandırdı döviz bakımından değil diğer ülkeler ile girdiğimiz savunma sanayi yarışında da ilkleri temsil ettiği öğrenildi. İşte detaylar…

Baykar ve Suudi Arabistan arasında imzalanan rekor anlaşma!

Ürettikleri yerli ve milli insansız hava ve savaş araçları ile bilinen Baykar’dan çok özel açıklamalar geldi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Breaking Defense’e özel açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamada Türkiye’nin dünyadaki konumu, yerli ve milli savunma sanayi hareketinin geleceği ve Türkiye’nin sektörde gösterdiği başarıdan bahsetti. Bunların yanında Baykar ile ilgili açıklamalarda da bulunan Haluk Bayraktar rekor anlaşma ile ilgili bazı bilgileri de gün yüzüne çıkardı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada “Baykar’ın bir buzkıran gibi ilerlediğini ve Krallık ile daha fazla Türk işi için bir yol yarattı” ifadesine yer verdi. Devamında Türkiye’den bir şirketin yanı Baykar’ın Suudi Arabistan ile yaptığı rekor anlaşmanın ardından ASELSAN, ROKETSAN gibi diğer yerli ve milli savunma sanayii şirketlerinin de önünün açıldığını belirtti.

Bunlara ek olarak Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi şirketlerinin yıllardır yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarının en sonunda meyvesini aldıklarını, bu meyveleri tüm dünyaya satmaya başlayarak yüklü miktarda döviz kazancı elde ettiklerini belirtti. Son olarak Suudi Arabistan ile imzalanan ve 3 milyar dolar değerindeki anlaşmadan söz eden Haluk Bayraktar, ABD ve Çin’in katıldığı zorlu ihaleyi bir Türk şirketinin kazanması ile birlikte pazardaki söz haklarının daha da arttığına işaret etti.

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shiftdelete.'e göre: Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ve Baykar arasında yapılan anlaşma ile insansız hava araçlarına ek olarak onlara uygun mühimmatlar, yer istasyonları ve yer kontrol birimleri gibi ürünlerde satıldı. Ayrıca bunların yanında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, Baykar mühendislerinden gerekli eğitim ve sertifikaları da alacak.