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Yeni hac yolculuğu önerisi! 24 yıl sonra yeniden başlanabilir

Hindistan, 1995 yılında sonlandırılan deniz yoluyla Hac seferlerine yeniden başlamayı planlıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 22:49
Yeni hac yolculuğu önerisi! 24 yıl sonra yeniden başlanabilir

Hindistan Hac Komitesi 1995 yılında sona eren deniz yoluyla Hac seferlerini yeniden başlatmak için öneride bulundu.

Hindistan'da merkezi hükümetin Mumbai ve Cidde arasındaki Hacı adayları için feribot önerisi, fakir hacılar için Mekke'ye seyahat etme fırsatı sağlama yönündeki niyetine rağmen ciddi bir anakronizm gibi görünüyor.

Uçak ile 6-8 saat arası sürüyor

Hindistan Hac Komitesi tarafından yapılan Hac konusundaki mevcut düzenleme, deniz seferlerinin 1995'te sona ermesinden ve Hac yönetimi merkezsizleştirilmesinden bu yana iyi çalıştı. Hindistan'daki 21 şehirden yapılan uçuşlar ile, 6-8 saat içinde Cidde'ye hacı adaylarını götürüyor.

Mumbai ve Cidde arasındaki ortalama bir hacı için herhangi bir deniz yolculuğunun sekiz günden daha kısa sürmesi mümkün görünmüyor. En modern gemiler, saatte 20 deniz mili hızında yolculuk ediyor. Bu hız göz önüne alındığında, hava şartları uygunsa Bombay ile Cidde (2,400 deniz mili) arasındaki yolculuk en az beş gün sürecek anlamına geliyor. Normalde, bir yolcu gemisi 4-5 bin kişiyi taşıma kapasitesine sahip. Bu, her iki limanda bulunan insanların gümrük işlemlerinin formalitelerini tamamlamaları için artı bir güne ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Buna hacı adaylarının evlerinden Mumbai'ye yapacakları bir günlük tren yolculuğu da eklenecek.

Deniz yoluna yönelmek isteniyor

Uçuş düzenlemelerinin aksine, deniz yolu ile Hac düzenlemelerinin merkezileştirilmesini gerektiriyor. Tüm hacıların geminin kalkacağı Mumbai'de toplanmalarını öngörüyor.

Anakronistik olmasının yanı sıra, Mumbai'deki karteller tarafından deniz ulaşımı ile Hac yolculuğu kötüye kullanıldığı için durdurulmuştu. Gemi yolculuklarında kaçak seyahat eden bazı çocuklar, kutsal yerlerde düzenlenen dilencilik için çok rahat gözden kaçabiliyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:49
  1. Hindistan
  2. deniz yoluyla hac seferleri

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