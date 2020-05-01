Yeni girişimlerin ayak seslerini duyuyoruz

Akit Ekonomi

Covid-19’un dijital dünyada markalar arası rekabeti arttırdığını belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, şunları söyledi: “Gelinen aşamada hijyen ve sağlık gibi kavramların artık ilk sırada yer aldığı tüm ülkeler için yerli üretimin önemi anlaşıldı. Küçük işletmelere de markalaşma yoluyla e-ticaret alanında dünyaya açılma kapıları aralandı. Organik ürünlere olan talebin pik yaptığı bu dönemde işletmeler, hızlı refleksleriyle güçlerine güç katabilir. Krizlerin doğru analizine ve yönetimine her zamankinden daha çok önem verilmesi gerekiyor. Kuşkusuz, bu dönemde marka ve marka itibarının korunmasında da fayda var. Markanın temsil ettiği değerleri sahiplenmek ve güven unsurunu odağa alarak iletişime devam etmek, şirketlerin hayatta kalma mücadelesinde bir numaralı önceliği olmak zorunda.”

Hikâye oluşturulmalı

Teknolojinin insanların yaşam tarzlarını ve tercihlerini belirler konuma geldiğini aktaran Yamankaradeniz, şöyle konuştu: “Dijital dünya ve özellikle sosyal medya gerçeğiyle etkileşim oranı ışık hızına ulaştı. Pazarlamanın gücünün ve öneminin arttığı bu noktada kurumların marka hikâyesi oluşturmaları, sürdürmeleri şart. Sosyal medyada marka olmak da artık çok daha kolay. Kullanıcılar, ticari fayda sağlamak için hesaplarını marka tesciliyle koruma altına alabilir. Ayrıca kurumların marka serüvenlerinde hukuksal anlamda partnerleri olması bir o kadar kıymetli. Destek Patent olarak geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz gibi gelecekte de bunun güzel örneklerini hayata geçirmeye hazırız.”