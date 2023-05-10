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Yerel Yeni evli dolmuş şoförü silahlı saldırıda öldürüldü
Yerel

Yeni evli dolmuş şoförü silahlı saldırıda öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-05-10 17:17:00 -
Yeni evli dolmuş şoförü silahlı saldırıda öldürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 1.5 ay önce evlenen 25 yaşındaki dolmuş şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki dolmuş sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mehmet Kaçan dolmuşu ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dolmuş şoförü Kaçan’ın hayatını kaybettiğini ve şoför kapısının camına çok sayıda kurşun isabet ettiğini belirledi.

2 kişi gözaltına alındı

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürerken, dolmuş şoförü Kaçan’ın 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi.


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