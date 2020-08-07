Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Koronavirüs salgınının ülkemizi etkilemesiyle birlikte üniversiteler 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının bahar döneminde yüz yüze eğitimi yarıda bırakarak uzaktan eğitime geçmek zorunda kalmıştı.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılında üniversitelerde dersler nasıl işleneceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre okullar 31 Ağustos'ta eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. Peki üniversiteler bu konuda ne yapacak?

Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili YÖK'ten üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir." açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Saraç açıklamalarının devamında "Henüz krizin gelecek eğitim yılı ile ilgili etkilerinin ne olacağını net olarak göremiyoruz. Tabii ki dileğimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçebilmektir. Ancak Covid-19 pandemisindeki güncel verileri ve bilimsel çalışmaları takip ederek dünyanın pek çok ülkesinde, uzaktan eğitimin gelecek eğitim yılında da devam edebileceğini gözlemlemekteyiz." dedi.