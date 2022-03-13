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Gündem Yeni düzenleme! Açma kapama ücreti faturalara yansımayacak
Gündem

Yeni düzenleme! Açma kapama ücreti faturalara yansımayacak

Vatandaşların şikâyet ettiği abonelik iptali, hat açma kapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme geliyor. Dijital ortamda yapılabilen tüm açma kapama işlemleri için ek ücret talep edilmeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 07:52:00 -
Yeni düzenleme! Açma kapama ücreti faturalara yansımayacak

Tüketicileri Koruma Yasası geçen günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler üç önemli konuda vatandaşı da rahatlatacak bazı çalışmaların yapıldığını ortaya koydu. AK Partililer bu düzenlemeleri komisyon üyeleri ile de paylaştı. Önümüzdeki haftalarda vatandaşı da yakından ilgilendiren üç konuda önemli düzenlemeler gündeme geliyor.

Söz konusu düzenlemeler telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğalgazda 36 lira, GSM operatörleri 30 -50 lira arasında değişen açma kapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor. Bunlar özel sektörde ve belediyelerde olduğu için bir düzenleme söz konusu olmayacak.

Açma-kapamaya para yok

Açma kapama paraları konusunda ilgili bakanlıklar bir yönetmelik çalışması başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili düzenleme yapılacak. Eğer ekstra bir hizmet gerektirmiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa yani sadece dijital ortamda bu işlemle hizmet açılabiliyorsa açma kapama parası alınmayacak. Örneğin biri faturasını ödememiş. Ödedikten sonra dijital ortamda, bir tuşa basarak açma işlemini halledebiliyorsa para alınmayacak. Bu kriterlere telefon, cep telefonu ve internet uyuyor.

Kaçakçılık önlenecek

Mevcut sistemde 7 yıl kullanılmayan cep telefonlara hatları iptal ediliyor. Bu sürenin aşağı çekilmesine ilişkin de bir çalışma yapılıyor. Yeni sürenin 2 ya da 3 yıl olması planlanıyor. Böylece klonlama yani kaçakçılığın da önüne geçilecek. Paralı kullanılan otoyol, tünel, köprülerden kaçak geçenlere verilen ücretin 4 katı cezalar da gündeme geldi. Özellikli İstanbul'da bunun büyük sorunlara neden olduğu, bazı vatandaşların araçlarının bedelinden çok cezası bulunduğu aktarıldı. Toplantıda kaça geçiş cezasının 4 katından 2 katına indirilmesi önerildi.

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Yorumlar

Kaçak Elektirik miktarı yüksek gösteriliyorsa

Ödediğimiz kaçak Elektirik miktarını kim tespit ediyor kim kontrol ediyor firmanın önlemediği/ önleyemediği işin ceremesini vatandaş çekiyor
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Hasip

ya hep şu artık hesaplanmayacak bu hesaplanmayacak deniyor ama bu zamlardan sonraki ikinci fatura birincisinden daha fazla geldi artık insanlar bu faturalarla evinde kira öder gibi para ödüyor bence bu gene boş bir ayrıntı faturalar üzerinden alınan vergi oranı yüzdeyle heaplandığı müddetçe bu indirimlerin vatandaşa bir faydası olacağını sanmıyorum vesselam
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