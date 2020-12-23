Yeni doğan bebeğini çöpe attı! Görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaya yeni gözlerini açmış bebeğine acımadı. Gözünü bile kırpmadan poşete koyup, çöpe attı.

Vahşetin adresi Çanakkale. İddiaya göre bir çift evlenme hazırlığındaydı. 22 yaşındaki kadın hamile kaldı ve hamileliğini ailesinden gizledi. 21 yaşındaki gayri meşru ilişki yaşadığı adam da doktora gitme teklifini reddetti. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu anne adayı, eğitiminde aldığı bilgilerle evlerinin tuvaletinde doğum yaptı. Sonra da iddiaya göre poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attı. Konteynerde bulunan bebek hastaneye kaldırılsa da çare olmadı, hayatını kaybetti.

Bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne adayı, baba adayı ve evdeki suç delillerini yok eden genç kadının annesi ve babası gözaltında alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilen bebeğin cenazesi ise defnedilmek üzere memleketine gönderildi.