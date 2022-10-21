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Ekonomi Yeni doğalgaz keşfi için o ülkenin şirketiyle anlaşıldı! Yüzde 51'i Türkiye'nin yüzde 49'u ise...
Ekonomi

Yeni doğalgaz keşfi için o ülkenin şirketiyle anlaşıldı! Yüzde 51'i Türkiye'nin yüzde 49'u ise...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ortak petrol ve doğal gaz devi Trillion Energy, Karadeniz'deki Güney Akçakoca 2 doğal gaz sahasında keşfettiği gazın detayları ortaya çıktı. Bulunan gazın yüzde 49'u Kanadalı şirketin, yüzde 51'lik kısım ise TPAO'nun olacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 16:54:00 -
Yeni doğalgaz keşfi için o ülkenin şirketiyle anlaşıldı! Yüzde 51'i Türkiye'nin yüzde 49'u ise...

Kanada merkezli Trillion Energy, Karadeniz'deki Akçakoca-2 gaz sahasında çok sayıda potansiyel gaz taşıyan bölge tespit edildiğini açıkladı.

Müthiş keşfin bazı detayları ortaya çıktı.

Anlaşmaya göre çıkarılan gazın %49'u Trillion Energy'e, %51'i ise TPAO'ya ait olacak.

Şirket, doğal gaz üretim oranlarını belirlemek için tamamlama, delme ve fiili testlerin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu.

İşçi maliyetleri dahil tüm maliyetlerin Kanadalı şirket tarafından karşılanacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre çıkarılan gazın %49'u Kanadalı şirketin %51'i ise Türkiye'nin olacak.

Fas açıklarında bulunan gaz

Benzer bir ortaklık geçtiğimiz aylarda İngiliz Chariot firması tarafından Fas'ta gerçekleşti. Şirket bölgede 1 trilyon metreküp doğalgaz buldu ve bunun 3'te 2'sini İngiliz şirket aldı. 3'te 1'lik kısım ise Fas tarafına kaldı.

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