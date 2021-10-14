Yeni dizi Destan'dan bomba fragman!

ATV'nin yeni dizisi Destan bomba gibi geliyor. Hazırlık süreci bir yıl süren, hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla ATV'nin en iddialı yapımlarından biri olacak olan Destan'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Hazırlık süreci bir yıldır devam eden; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olmaya aday Bozdağ Film imzalı diziden ilk fragman geldi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz’ın kaleme aldığı dizi çok yakında atv'de olacak.

‘Destan’ dizisi, Orta Asya’nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han’ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız’la, yine Gök Sarayı’nda Korkut Han’ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Fragmanda Ebru Şahin'in ustalıkla ata binişi, ok atışı, kılıç kullanışı, dövüşmesiyle dikkat çekti.