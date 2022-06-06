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Sağlık Yeni bir koronavirüs tespit edildi! Kemirgenler arasında hızla yayılıyor
Sağlık

Yeni bir koronavirüs tespit edildi! Kemirgenler arasında hızla yayılıyor

KORONAVİRÜS kabusu bitti mi bitmedi mi tartışmaları sürerken İsveç'ten korkutan haber geldi. İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi. Araştırmacılar, İsveç'teki bir fare türünde Grimsö virüsü adını verdikleri bir korona virüs saptadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 09:57:00 - 2022-06-06 10:04:35
Yeni bir koronavirüs tespit edildi! Kemirgenler arasında hızla yayılıyor

İsveç'teki kırmızı-sırtlı farelerde (Myodes glareolus) yeni bir tür coronavirüs bulundu. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Uppsala Üniversitesi'nden Virolog Åke Lundkvist, "Grimsö virüsü" olarak adlandırılan virüsün halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediğini belirtti.

Lundkvist, kemirgenler arasında corona virüsün yayılımının izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu türdeki farelerin, hemorajik ateşe neden olan Puumala virüsünün taşıyıcısı oldukları da biliniyor. Bu fareler, olumsuz hava koşullarında insanların yaşadığı yerlere geldikleri için virüslerin bulaşma riskini artırıyor.

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