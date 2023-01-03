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Yeni bir kelime daha öğrendik! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasındaki VAR hakemi Özgüç Türkalp'in, tartışılan pozisyon için "Ofsaytımsı bir şey var" ifadeleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 18:15:00 -
Yeni bir kelime daha öğrendik! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasındaki VAR hakemi Özgüç Türkalp'in, tartışılan pozisyon için "Ofsaytımsı bir şey var" ifadeleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'un ev sahipliğinde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta 50. dakikada yaşanan pozisyon, uzun süre tartışma yaratmıştı.

TFF, mücadelede yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarını yayınladı. TFF'nin yayınladığı videoda, Sivasspor'un Galatasaray karşısında bulduğu gol, pozisyonda Nelsson ikinci adam olarak kabul gördüğü için ofsayt nedeniyle iptal edildi.

'Ofsaytımsı' ifadesi tepki çekti

Paylaşılan kaydın ardından VAR hakemi Özgüç Türkalp'in ifadeleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp, "Ofsaytımsı bir şey var." diyerek hakem Erkan Özdamar'ı yanına çağırdı.

Türkalp'in kullandığı 'ofsaytımsı' kelimesi Twitter'da en çok kullanılan kelime oldu. Taraftarlar, bu ifadeye büyük bir tepki gösterdi.

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