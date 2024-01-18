Yeni başlatılan AR-GE projelerinin imza töreni gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan AR-GE projelerinin imza töreni gerçekleştirildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, AR-GE projelerini çok daha hızlı ve dinamik bir süreçle başlatabilmek adına oluşturulan SSB AR-GE Panelleri ile mevcut ya da planlı sistem ve platformların ihtiyacı olan veya geleceğe yönelik ileri teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alınıyor ve ortak akılla önceliklendirilen projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, SSB tarafından kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan AR-GE projelerinin imza töreni, Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla SSB'de gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Projelendirme çalışmaları tamamlanan 14 AR-GE projesi vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı şekilde sanayileştirilip, ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz bir konu. Bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. Türk savunma sanayiini, Türkiye'nin Küresel Güç Vizyonu doğrultusunda inşa etmek amacıyla, bilim ve bilginin ışığında geliştirilen, ileri teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz AR-GE çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözleşmesi imzalanan AR-GE projeleri

İşbirliğine dayalı modeller ile oluşturulan projelerde, üniversite, KOBİ ve şirketler olmak üzere toplam 13 yüklenici ve alt yükleniciye yer verilmiş olup, imzalanan yeni AR-GE projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji içeren milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve ülkenin AR-GE ve teknoloji yetkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Sözleşmesi imzalanan AR-GE projeleri şöyle sıralandı:

Metal Matris Kompozit Malzemeler için Lazer Metal Toz Ergitme Prosesinin Geliştirilmesi (AMETİST) Projesi

Yüksek Sıcaklık Ötektik Oksit Seramik Matris Kompozitlerin Geliştirilmesi (ÖTEKTİK) Projesi

SiC Elyaf ve SiC Matrisli Kompozit Geliştirilmesi Faz-1 (SİCİM) Projesi

Nanomalzemeli Pirotekniklerin Geliştirilmesi (NOVA) Projesi

Eritilerek Dökülebilir Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi (LAV) Projesi

Kompozit Katı Yakıtlar İçin Bağlayıcı-Katalizör Bileşeni Geliştirilmesi (KARBOSEN) Projesi

Düşük Faz Gürültülü Dielektrik Rezonatör Osilatör Geliştirme (DRO) Projesi

Düşük Faz Gürültülü Kristal Osilatör Geliştirme (KRİSTAL OSİLATOR) Projesi

Su Altı Sentetik Açıklıklı Görüntüleme Yeteneği Kazandırılması (SAS) Projesi

YIG (Yttrium Iron Garnet) Filtre Geliştirme Projesi

Merkezi Sürü İHA Geliştirilmesi (SÜMER) Projesi

Bilişsel İş Yükünü Etkileyen Faktörlerin Ölçümü ve Yapay Zekâ ile Değerlendirilmesi (GENIUS 2.0) Projesi

Alanda Programlanabilir Entegre Devre Geliştirme (ALP-EREN) Projesi

Sahte Görüntü Tespit Yöntemleri Geliştirme (CİNGÖZ) Projesi