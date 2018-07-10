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Ziya Selçuk'un alkışlanan konuşması!

Yeni kabinede görev alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim ve öğretmenler hakkındaki görüşlerinin yer aldığı video büyük ilgi çekti.

10 Temmuz 2018 Salı 10:16

Başkan Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesinin ardından yeni sistem resmen başlamış oldu. Erdoğan, yeni sistemin başlamasıyla birlikte yeni kabinedeki isimleri de açıkladı.

Kabinede görevlendirilen isimlerin alanlarında uzman olan kişilerden seçilmesi dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

"ÖĞRETMENLİK BİR OLGUNLAŞMA SERÜVENİDİR"

Ziya Selçuk'un yayınlanan bir videosundaki eğitime yaklaşım tarzı dikkat çekti.  "Öğretmenliği birine bir şey öğretmek zannediyorlar. Öğretmenlik bir insanın kendi öğrenme yolculuğudur, kendi olgunlaşma serüvenidir. Öğretmen kendi olgunlaşırsa çocuğa bir faydası olur." ifadelerini kullanan Ziya Selçuk'un konuşmasının ilgiyle dinlenip yoğun alkış aldığı görülüyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:16
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  2. Zİya Selçuk
  3. öğretmen
  4. öğrenci

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