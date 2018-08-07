Yeni atanan Dışişleri Bakan Yardımcılarında dikkat çeken detay

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran'ın ataması yapıldı. Böylelikle, Dışişleri Bakanlığına ilk kez 3 bakan yardımcısı atandı.

Yeni atanan bakan yardımcılarından 2'si diplomat 1'i de danışman olarak görev yaptı.

Bakan Yardımcılarından Büyükelçi Önal, yıllardır Suriye müzakerelerinde Türkiye'yi temsilen yer aldı. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 2017'den bu yana AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak Brüksel'de görevini yürüttü. Yeni Bakan Yardımcılarından Kıran ise 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den Ordu milletvekili adayı oldu.

FARUK KAYMAKCI KİMDİR?

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 21 Mart 1968'de dünyaya gelen Faruk Kaymakcı, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Devlet bursuyla 1989-1992 yıllarında Fransa'da Strasburg Üniversitesinde Avrupa Birliği (AB) Araştırmaları ve İngiltere'de London School of Economics'te AB Ekonomi yüksek lisansı yapan Kaymakcı, 1999-2000 yılı eğitim döneminde Avrupa Komisyonu bursuyla College of Europe'ta AB Politikaları yüksek lisansı programına katıldı.

Dışişleri Bakanlığında 1994'te göreve başlayan Kaymakcı, merkez görevleri sırasında Balkanlar, Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar, Siyaset Planlama ve AB dairelerinde görev yaptı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde 2004-2005 yıllarında Başkatip olarak görev yapan Kaymakcı, 2009-2011 yıllarında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği Bakanlığında Daire Başkanı olarak görevini yürüttü.

Yurtdışında Trablus Büyükelçiliği, NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği ve iki kez AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde görev yapan Kaymakcı, 2011-2013 yıllarında Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu görevinde bulundu. Kaymakcı, 1 Ekim 2013-17 Ocak 2017 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra 30 Ocak 2017 itibariyle AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak Brüksel'de göreve başladı.

Afganistan'da 2004'te NATO Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen Büyükelçi Kaymakcı, İngilizce ve Fransızca biliyor.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Dışişleri Bakan Yardımcılarından Sedat Önal, 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1985'te mezunu olan Önal, Dışişleri Bakanlığındaki görevine Aralık 1989-Temmuz 1990'da PERD Personel Dairesi Başkanlığında Aday Meslek Memuru olarak başladı.

Daha sonra İADA İstihbarat ve Araştırma Dairesinde de Aday Meslek Memurluğu görevini yürüten Önal, buradaki görevinin ardından 1991-1993 tarihlerinde Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip olarak çalıştı.

Ekim 1993-Ocak 1997 tarihlerinde Münster Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görev yapan Önal, daha sonra YAGY-I Daire Başkanlığı ve İKGY-III Daire Başkanlığında İkinci Katip olarak çalıştı.

Önal, 1998-2002'de New York Başkonsolosluğundaki Muavin Konsolos ve Konsolos olarak görevini yürüttükten sonra 2002-2005 yılları arasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yaptı.

Buradaki görevinin ardından, OAGY-I Daire Başkanlığı, Viyana Başkonsolosluğu ve OAGY Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında çeşitli görevlerde bulunan Önal, Temmuz 2012- Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye'nin Amman Büyükelçisi olarak görevini yürüttü.

Önal, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden önce son olarak OAGM İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Vekili ve MOAY Müsteşar Yardımcılığı-Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya İşlerinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

Yeni Dışişleri Bakanı Yardımcılarından Yavuz Selim Kıran, 1 Ocak 1985'te Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans derecesini alan Kıran, Kasım 2008-Ocak 2010 yılları arasında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevini yürüttü. Daha sonra, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Genel Sekreterlik Müşavirliği ve Avrupa Birliği Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Kıran, Ağustos 2014-Ocak 2017 yıllarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başdanışmanlığı görevini yaptı.

Kıran, Ocak 2017-Ocak 2018 tarihlerinde TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı görevinin ardından 24 Haziran seçimlerinde, AK Partinin Ordu Milletvekili adayı olarak yer aldı.

ABD ve Almanya'da düzenlenen özel eğitim programına katılan Kıran, ileri düzeyde İngilizce biliyor.