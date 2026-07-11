Değişimin ayak sesleri: İman varsa imkân da var izzette!

Şevki Yılmaz yazısında Türkiye'nin dış politikada ve savunma alanında son yıllarda yaşadığı değişimi tarihî örnekler ve İslami referanslar eşliğinde değerlendirdi.

Yılmaz, geçmişte dış güçlere bağımlı olduğunu ifade ettiği Türkiye ile bugün kendi iradesini ortaya koyan Türkiye arasında dikkat çekici karşılaştırmalar yaparken, ülkenin yeniden güçlü ve itibarlı bir konuma yükseldiğini savunuyor.

Osmanlı'nın ihtişamlı dönemlerine atıflarda bulunan Yılmaz, Sultan Abdülhamid Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinden örnekler vererek Türkiye'nin tarihî misyonuna yeniden hazırlandığını ifade ediyor. Mehterin yeniden devlet törenlerinde yer almasını da bu değişimin sembollerinden biri olarak değerlendiren Yılmaz, İslam dünyasının geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar veriyor.

Peki Türkiye gerçekten iki asırlık fetret devrini geride mi bırakıyor? Geçmişte yaşanan hangi olaylar bugünle kıyaslanıyor? Osmanlı'nın mirası günümüz Türkiye'sine nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Türkiye'nin dış politikadaki son adımları tarihî bir dönüşümün işareti olarak mı görülmeli?



İşte o yazı:

Bismillahirrahmanirrahim

Bizleri yeryüzünün en üstün ve en şerefli varlığı insan olarak yaratan, akıl nimetiyle donatan, sayısız nimetlerinin en üstünü Müslümanlardan kılan, kurduğu dünya ve diğer âlem sofrasında sayısız nimetleriyle yaşatan ve tüm nimetlerinin zerresinin bile hesabını hepimize bir nefes yakın olan ölümümüzle başlayan kabir hayatımızdan itibaren ahiretin büyük buluşma ve duruşma gününde soracak olan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; eşsiz önderimiz, sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a.) Efendimize, tüm resul efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlibeyt'ine, ashabına, canımız ana ve babamıza, hocalarımıza, Allah (c.c.)'ın ilke ve inkılabı İslam’a tâbi olan mümin kardeşlerimize, din ve vatan muhafızı şehit ve gazilerimize salat ve selam olsun!



Dış siyasetinde ve Millî Savunmasında destanlar yazdırmaya devam eden bir devlet ve devleti şaha kaldırmaya gayret eden emin ve ehil kaptanın liderliğinde iktidarımız var, Elhamdülillah!

Dünün emperyalist güçlerinden aldığı emirle Kore’de ABD ve yandaşı işgalcileri korumaya giden bir Türkiye yok artık!

Dünün Çekiç Güç’teki Haçlı çavuşunun Silopi kaymakamını dövdüğü bir Türkiye yok artık!

Irak Süleymaniye’de Haçlı askerlerinin subaylarımızın başına çuval geçirdiği bir Türkiye yok artık!

Kıbrıs'ımıza işgalci Rum kesiminden atılacak füzeleri tutmak için Hollanda’dan Patriot dilenen bir Türkiye yok artık!

Dün kiliselerin Mozart ve Beethoven müzikleriyle Batılı efendilerini ağırlayan Türkiye yok artık!

Dün emperyalist efendilerinin hizmetçileri olduklarını göstermek için papyon takılı, smokin garson elbisesiyle efendilerini karşılatan bir Türkiye yok artık!

“Onlar, müminleri bırakıp da kâfirleri dost ve sırdaş ediniyorlar. Yoksa onlar kâfirlerin yanında izzet, şeref ve kuvvet mi arıyorlar! Onur, izzet, şeref sadece Allah'ımıza kul olmak ve İslam nizamına sadık ve sahip çıkmakla kazanılan bir nimettir!” (Ana hayat ve anayasamız Kur'an-ı Kerim, Nisa Suresi 139. âyet-i kerime meal ve tefsiri) İlahi mesajının verdiği imanla maddi ve manevi imkânlara sahip olmayı başaran ülkemiz, eskimez şanlı tarihimizin izzetli günlerine dönüyor elhamdülillah!

Bir mektupla Fransa’daki İslam aleyhtarı eğlenceyi kaldırtan halifemiz, sultanımız Abdülhamid’in torunları olarak iki yüzyıllık fetret devrinden sonra yeniden dünya nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz elhamdülillah!

Dün Roma’ya esir düşmüş Fransız Kralı Fransuva'yı Roma Cermen İmparatoru Şarlken’e yazdığı bir mektupla kurtaran Kanuni Sultan Süleyman'ın torunları olarak yeniden dünya nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz elhamdülillah!

Osmanlı Cihan Devleti'mizin bize emanet ettiği mehter takımının ve mehter marşının tüm ülkemizde yasaklandığı karanlık, çağ dışı dönemden; dünya devlet başkanlarının millî mehterimizle karşılandığı aydınlık, çağdaş dönemi bize yaşatan Allah'ımıza hamdolsun!

Bekleyin Siyonist İtrail ve uşakları, yakında aynı mehteran takımı ve mehter marşlarıyla Kudüs-i Şerif'imize gireceğiz! Bu büyük fetih belki yarın! Belki yarından da yakın!

Tebrikler Türkiye'miz! Tebrikler Milletimiz! Ve tebrikler Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz!

Allah'ım, İsm-i A’zam'ın hürmetine Şam’ın Fatihi ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusunu, Kudüs-i Şerif'in fatihi ve ordusu eyle! Âmin.

Mekke-i Mükerreme’den tüm kardeşlerimize selam ve dualarımızla...