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Polis 12 kişi yakalandı Whatsapp gruplarında bunu yapan yandı

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Polis 12 kişi yakalandı Whatsapp gruplarında bunu yapan yandı

Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp gruplarından paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Polis 12 kişi yakalandı Whatsapp gruplarında bunu yapan yandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve bağlantı yollarında icra edilen denetimlerin, uygulama noktalarının bazı WhatsApp gruplarından paylaşıldığı ve bu paylaşımlar nedeniyle bazı sürücülerin denetimlerden kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

#2
Foto - Polis 12 kişi yakalandı Whatsapp gruplarında bunu yapan yandı

Yaklaşık 2 ay süren teknik çalışmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 grubun yöneticileri İ.K, R.A, M.A, Y.D. ve A.Y. ile burada konum bildirimi yapan A.D, O.A, A.A, S.T, E.A, A.A. ve M.T'yi yakaladı.

#3
Foto - Polis 12 kişi yakalandı Whatsapp gruplarında bunu yapan yandı

WhatsApp gruplarına erişim engeli getirilirken, üyelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

#4
Foto - Polis 12 kişi yakalandı Whatsapp gruplarında bunu yapan yandı

Gözaltına alınan 12 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#5
Foto - Polis 12 kişi yakalandı Whatsapp gruplarında bunu yapan yandı

İncelemede, referans yöntemi ile üye kabul edilen ve toplam 1276 aktif üyesi bulunan 2 grupta, cep telefonu üzerinden jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, trafik ve asayiş uygulama noktaları, konum bilgilerinin paylaşıldığı belirlendi.

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