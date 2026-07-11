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Dünya İsrail Suriye işgalini genişletiyor!
Dünya

İsrail Suriye işgalini genişletiyor!

Yeniakit Publisher
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İsrail Suriye işgalini genişletiyor!

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra şehirlerinin kırsal kesimlerine doğru sızma gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra şehirlerinin kırsal kesimlerine doğru sızma gerçekleştirdi.

Suriye haber ajansı SANA, "işgal kuvvetlerinin bugün, Dera kırsalının batısındaki Yarmuk Havzası bölgesinde bulunan Saysun ve Camla köylerini birbirine bağlayan yola sızdığını" bildirdi.

Haberde, 3 askeri araçtan oluşan işgal kuvvetinin, iki köyü birbirine bağlayan yolda manevralar gerçekleştirdiği ve herhangi bir kayıp bilgisi vermeden geri çekildiği belirtildi.

Ayrı bir olayda ise, işgal kuvvetleri Perşembe/Cuma gece yarısından sonra Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Aşa köyüne girdi.

SANA haber ajansının bildirdiğine göre, 15'ten fazla askeri araçtan oluşan kuvvet köye girdi ve kısa bir süre durarak bir ev ve bir yem deposunda arama yaptıktan sonra bölgeden çekildi.

Perşembe günü, siyonist işgal kuvvetleri Kuneytra'nın güney kırsalındaki Sayda el-Golan köyüne girdi ve girişine geçici bir kontrol noktası kurduktan sonra geri çekildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara daha önce "tüm bölgenin güvenliğini baltalayan devam eden israil ihlallerini" kınamış ve işgalci rejimi Suriye'nin güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmeye çağırmıştı.

El-Şara, Salı günü Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi: "Gerçek istikrarın temeli, israili 1974 Ayrılma Anlaşması'na geri dönmeye ve 8 Aralık 2024'ten sonra işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmeye zorlayacak uluslararası bir taahhüdü gerektirir."

Aylardır Suriye'nin güneyi, baskınlar, aramalar, tutuklamalar ve askeri kontrol noktalarının kurulması da dahil olmak üzere tekrarlanan işgal saldırılarına ve ihlallerine sahne oluyor.

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