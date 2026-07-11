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Dünya ‘ABD mutabakatı ihlal etti’ İran’dan uyum çağrısı
Dünya

‘ABD mutabakatı ihlal etti’ İran’dan uyum çağrısı

Yeniakit Publisher
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‘ABD mutabakatı ihlal etti’ İran’dan uyum çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek, "karşılıklı uyum" çağrısında bulundu.

Erakçi, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve ABD arasında 14 Haziran'da yapılan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Erakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu." ifadesini kullandı.

Söz konusu ihlalin, ABD’nin gerçekleştirdiği diğer ihlallerin ve hatalı adımların devamı olduğunu belirten Erakçi, mutabakatın ancak karşılıklı uyumla mümkün olacağını kaydetti.

ARABULUCU OLARAK KATAR DEVREYE GİRDİ

Son dönemde Washington ve Tahran hattında artan gerilim, diplomatik kanalların tamamen tıkanmasına yol açmıştı. Bu krizin aşılması ve diyaloğun yeniden tesis edilmesi için harekete geçen Katar, iki ülke arasında köprü kurmak amacıyla kritik bir diplomatik girişim başlattı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan yetkili bir kaynak, Katarlı müzakerecilerin İranlı makamlarla bir araya gelmek üzere Tahran'a gittiğini doğruladı. Kaynak, bu ziyaretin ve yürütülen görüşmelerin doğrudan ABD ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.Heyetin temel hedefinin; tırmanan gerilimi azaltmak, kopan bağları onarmak ve gelecekteki daha geniş kapsamlı müzakerelerin önünü açacak uygun diplomatik koşulları yaratmak olduğu ifade edildi.

Katar heyeti ile İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerin masasında, bölgedeki güvenliği ve ikili ilişkileri doğrudan etkileyen sıcak başlıklar yer alıyor. ABD ve İran arasında geçmişte sağlanan mutabakat zaptının fiili olarak hayata geçirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi. Son dönemde Washington ile Tahran arasında ciddi askeri ve siyasi gerginliklere neden olan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer (deniz trafiği) ve güvenlik anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması. Bölgesel krizlerin derinleşmesini önlemek adına karşılıklı güven artırıcı adımların teşvik edilmesi.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurmuş, İranlı liderlere hitaben "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

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