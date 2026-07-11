ÖNDER'de şampiyonlar zirvesi: LGS birincisi İmam Hatipliler bir arada

İMAM HATİP ORTAOKULLARIMIZA TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ÇOK GÜÇLÜ BİR TALEP VAR: Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı da akademik yönden imam hatip okullarının başarılarının her zaman göğüslerini kabarttığını ifade etti. Bu okullarda sadece akademik yönden başarılı öğrenciler değil, aynı zamanda sporda, sanatta, musikide, görsel sanatlarda, teknolojide, sosyal bilimlerde, din ve hafızlık eğitiminde, ahlaki anlamda çok güzel, lider, önder nesiller yetiştiğini belirten Yapıcı, "İmam hatip ortaokullarımıza Türkiye'nin her yerinden çok güçlü bir talep var. Bu talebe istinaden bu yıl genel müdürlüğümüz tüm illerdeki okullarımızdan bu talebi karşılamak için yeni derslikler açılmasını, mevcut kontenjanların artırılmasını istedi. Şu anda tüm illerimizde 5. sınıflar için hem okullarımızda yeni derslikler açılıyor hem de mevcut kontenjanlar daha da artırılıyor. Bu talep, bu okullardaki çok yönlü eğitime, okul iklimine, okul kültürüne olan güvenin bir ifadesidir." diye konuştu. Yapıcı, LGS'de birinci olan her bir öğrenciyle gurur duyduklarını dile getirerek, bu başarıda emeği geçen öğretmenlere, idarecilere, öğrencilere yıl boyunca destek olan velilerine ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine teşekkür etti. Konuşmaların ardından İstanbul'daki 4 imam hatip ortaokulunda eğitim gören ve LGS'de 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilere plaket takdim edildi.