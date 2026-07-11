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Aktüel Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu
Aktüel

Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sucuk ve et işleme tesisinde çıkan yangın yaklaşık beş saatlik müdahaleyle söndürülürken, işlenmeyi bekleyen kilolarca et zarar gördü.

Afyonkarahisar’da sucuk ve et işleme tesisinde çıkan yangının zararı ortaya çıktı.

 

Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sucuk ve et işleme tesisinde dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm tesisi saran alevlere ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yapıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

 

İtfaiye ekiplerinin sabaha kadar soğutma çalışması yürüttüğü tesisteki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrikanın büyük bölümünde hasara neden olan yangından çatıdaki güneş panellerinin de etkilendiği, özellikle işlenmeyi bekleyen kilolarca etin zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkışıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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