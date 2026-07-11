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Ankara'da korkutan yangın

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AA Giriş Tarihi:

Ankara'da korkutan yangın

Başkent Ankara'da bulunan depoda meydana gelen yangına müdahale ediliyor.

#1
Foto - Ankara'da korkutan yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

#2
Foto - Ankara'da korkutan yangın

Macun Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Ankara'da korkutan yangın

İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Ankara'da korkutan yangın

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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