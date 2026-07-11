NATO zirvesinde bile İspanya’dan dönmemişti! Çankaya Belediye Başkanı Güner: “Birkaç saat içinde Ankara’da olacağım”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de olduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27’si gözaltına alınırken, Çankaya Belediyesi ile Güner'in evinde ve birçok adreste arama yapıldı.

“BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE ANKARA’DA OLACAĞIM”

Butlan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “kıymetlisi ve kasası” olarak tanınan Çankaya Belediye Başkanı Güner, operasyon sırasında sosyal medyadan açıklamada bulunarak; “Kıymetli Çankayalılar, Sevgili yurttaşlarım; Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

NATO ZİRVESİNDE BİLE DÖNMEMİŞTİ!

Ancak 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen NATO zirvesinde bile İspanya’da tatilde olan Güner’in operasyonu önceden haber aldığı ve tedbir olarak yurt dışına çıktığı konuşuluyor. Güner’in dediği gibi Ankara’ya dönüp dönmeyeceği ise önümüzdeki saatlerde belli olacak.