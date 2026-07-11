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Avrupa Markette hırsızlık yapan milletvekili yakalandı
Avrupa

Markette hırsızlık yapan milletvekili yakalandı

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Markette hırsızlık yapan milletvekili yakalandı

Bir dönem Federal Meclis’te (Bundestag) görev yapmış olan 74 yaşındaki eski milletvekili Hans-Dietrich Müller’in, başkent Berlin’in lüks semtlerinden birindeki bir süpermarkette hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı bildirildi.

Bir dönem Federal Meclis’te (Bundestag) görev yapmış olan 74 yaşındaki eski milletvekili Hans-Dietrich Müller’in, başkent Berlin’in lüks semtlerinden birindeki bir süpermarkette hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı bildirildi.

Güvenlik Görevlileri Fark Etti

Olay, yerel saatle 11.30 sularında gerçekleşti. Görgü tanıklarının ve market yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, uzun yıllar boyunca merkez sağ bir partiyi temsil eden Müller, marketin gurme reyonundan aldığı yüksek fiyatlı bazı ürünleri ödeme yapmadan çantasına yerleştirdi. Mağazanın güvenlik kameraları tarafından şüphe üzerine takip edilen Müller, çıkış kapısında market görevlileri tarafından durduruldu.

Yapılan aramada, eski vekilin ceketinin iç cebinde ve çantasında değeri yaklaşık 150 Euro'yu bulan, aralarında ithal peynirler ve nadir bulunan şarapların da olduğu ürünler ele geçirildi.

 

"Unuttum" Savunması

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, Hans-Dietrich Müller’i ifadesi alınmak üzere merkez karakola götürdü. Müller’in polise verdiği ilk ifadede suçlamaları kabul ettiği ancak durumu "bir anlık dalgınlık ve unutkanlık" olarak nitelendirdiği öğrenildi. Müller’in avukatı üzerinden yaptığı açıklamada, "Müvekkilim ileri yaşı nedeniyle yaşadığı geçici bir hafıza kaybı sonucu bu talihsiz olayı yaşamıştır," denildi.

Siyasi Çevreler Sessiz

2013-2021 yılları arasında milletvekilliği görevini sürdüren ve emekli olduktan sonra aktif siyasetten çekilen Müller’in bu davranışı, eski partisinde de hayal kırıklığı yarattı. Eski vekilin mensubu olduğu partiden yapılan kısa açıklamada, "Olayı üzüntüyle öğrendik. Hukuki sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini bekliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Alman Ceza Kanunu uyarınca, "basit hırsızlık" suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan 74 yaşındaki eski siyasetçinin, ileri yaşı ve sabıka kaydının temiz olması nedeniyle para cezası ile kurtulabileceği tahmin ediliyor. Ancak, yıllarca kamu görevinde bulunmuş bir ismin böyle bir olayla gündeme gelmesi, kamuoyunda "yozlaşma ve prestij kaybı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Olayla ilgili Berlin Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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