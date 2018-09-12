0553 313 94 23

Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:08
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç atandı.

AFAD Başkanlığına ise Mehmet Güllüoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Duygu Arslan, Serdar Akyol, Gözde Begüm Akyol, Harun Serdar Akyel, Mustafa Karakaya ve Tuğçe Karakaya getirildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 09:08
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
  3. AFAD Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnşaatta büyüme sürdü
    1. İnşaatta büyüme sürdü
    2. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    3. Beykoz’da tapu sevinci
    4. Gayrimenkulde çözümün yeni merkezi
    5. Selim Arda Ermut Türkiye Varlık Fonu..
    6. Polisten geniş çaplı operasyon! 44..
    7. Güney Kore ile dev işbirliği
    8. Zafer Sönmez Türkiye Varlık Fonu..
    9. AND’dan kazançlı teklifler
    10. Antalya Kumluca’daki deprem kaç..
    11. Antalya'da korkutan deprem!
    12. Aleksis Çipras’tan Türkiye’ye Avrupa..
    13. Kazandıran da var bekleten de
    14. E-5'te motorlu polisler kaza yaptı!
    15. Türkiye'ye davet gelmişti! Heyet..
    16. ÖSYM ek yerleştirme boş kontenjanlar..
    17. Dolar euro güne nasıl başladı?
    18. Yeni atama kararları Resmi Gazete'de..
    19. Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz..
    20. Pasinler Zaferine coşkulu kutlama
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?