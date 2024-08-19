Yeni Asya’cılar görsün! O tabela kaldırıldı

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 20 sene kaldığı ve vatanım dediği Van’ın en işlek caddesi olan Beşyol meydanında, 34 seneden beri asılı bulunan ve 28 şubatta bile dokunulmayan, Sözler kitabının tabelası, Dem partili belediye tarafından kaldırıldı.

Sabri Okur adlı x hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi.

“Bunların Kürt olmadığı, Kürtlük adı altında, Kürtleri dinsizleştirerek meş’um gayelerine alet etmek ve bu suretle, mübarek vatanımızı bölmek, parçalamak isteyen ve ecnebi hesabına çalışan anarşistler oldukları aşikardır.

Bunların Kürt olmadıklarının en büyük delili, Müslüman Kürtleri asla sevmedikleri gibi, şiddetle nefret etmeleridir. Halbuki Kürtler, içlerinde binlerle evliyalar yetişmiş Müslüman bir millettir.

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Kürt gençleri dikkat etsinler, onların aldatıcı oyunlarına kapılmasınlar ve şunu katiyen bilsinler ki;

Bu asırda, Kürtlerin gerçek mümessili ve hamisi, onların dünya ve ahiret saadetine çalışan Hz. Bediüzzamandır.! Vesselam.”