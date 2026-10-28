  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Salih Tuna’dan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: Hiç tanımamışsınız! Meteoroloji 19 il için alarm verdi! Sel ve hortum tehlikesine dikkat İsrail’de seçim düğümü! Bundan sonra ne olacak? 28 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yemen’de savaş şiddetlendi! 24 saatte 1382 saldırı Yenilgiyi kabul etmedi! Katil Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Brezilya'da sular durulmuyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro, Trump'a kaçtı Katil Netanyahu istediğini alamadı! Seçim sonuçları vahim Fon soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı Fon soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı
İSLAM "Eşyaların Dilinden Asr-ı Saadet" Rami’dE Hz. Peygamber dönemine yolculuk
İSLAM

"Eşyaların Dilinden Asr-ı Saadet" Rami’dE Hz. Peygamber dönemine yolculuk

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
"Eşyaların Dilinden Asr-ı Saadet" Rami’dE Hz. Peygamber dönemine yolculuk

Merhum Mahmut Karakış “Eşyaların Dilinden Asr-ı Saadet” adlı eseri ve anısına düzenlenecek özel programla anılacak.

Ömrünü Asr-ı Saadet’i anlamaya ve anlatmaya adayan Mahmut Karakış’ın ilmi mirası İstanbul’da düzenlenecek programla anılacak. Siyer Vakfı, Siyer Yayınları, Rami Kütüphanesi, Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müze ve Siyer TV işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Hz. Peygamber Dönemi'nde Eşyalar Sergisi ve Merhum Mahmut Karakış'a Vefa Programı" 12 Kasım'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

 

Etkinlikte, merhum Karakış'ın ilmi hayatı ve geride bıraktığı mirası ile Asr-ı Saadet dönemindeki gündelik hayat ve eşyalar akademisyenler ile araştırmacılar tarafından masaya yatırılacak.

 

Program kapsamında açılışı yapılacak sergide ise eserde rivayetlere dayanılarak tespit edilen Hz. Peygamber dönemine ait gündelik yaşam eşyaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Peygamber Efendimiz’in hayatını örnek alın! Van’da lise gençliğine güzel ahlak konferansı
Peygamber Efendimiz’in hayatını örnek alın! Van’da lise gençliğine güzel ahlak konferansı

Eğitim

Peygamber Efendimiz’in hayatını örnek alın! Van’da lise gençliğine güzel ahlak konferansı

Peygamber ocağı artık daha güvende! Mehmetçiğe elektrikli ve zırhlı kalkan
Peygamber ocağı artık daha güvende! Mehmetçiğe elektrikli ve zırhlı kalkan

Teknoloji

Peygamber ocağı artık daha güvende! Mehmetçiğe elektrikli ve zırhlı kalkan

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23