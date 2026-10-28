"Eşyaların Dilinden Asr-ı Saadet" Rami’dE Hz. Peygamber dönemine yolculuk
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Merhum Mahmut Karakış “Eşyaların Dilinden Asr-ı Saadet” adlı eseri ve anısına düzenlenecek özel programla anılacak.
Ömrünü Asr-ı Saadet’i anlamaya ve anlatmaya adayan Mahmut Karakış’ın ilmi mirası İstanbul’da düzenlenecek programla anılacak. Siyer Vakfı, Siyer Yayınları, Rami Kütüphanesi, Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müze ve Siyer TV işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Hz. Peygamber Dönemi'nde Eşyalar Sergisi ve Merhum Mahmut Karakış'a Vefa Programı" 12 Kasım'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.
Etkinlikte, merhum Karakış'ın ilmi hayatı ve geride bıraktığı mirası ile Asr-ı Saadet dönemindeki gündelik hayat ve eşyalar akademisyenler ile araştırmacılar tarafından masaya yatırılacak.
Program kapsamında açılışı yapılacak sergide ise eserde rivayetlere dayanılarak tespit edilen Hz. Peygamber dönemine ait gündelik yaşam eşyaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.