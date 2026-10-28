Lezzetiyle damakları şenlendiriyor! Konya’nın etli ekmeğine rakip çıktı

20 yıldır pide ustası olan Emre Dereli, "Sevgimizi kattığımız için bu kadar tercih ediliyor. İçinde domates, biber ve kıyma var. Başka bir şey yok. Cenazelerde, yüzük merasimlerinde, düğünde hepsinde pide var. Yozgat'ta nasıl testi kebabı varsa Yerköy'de de kıymalı pide oturmuş. Konya pidesi mi Yerköy pidesi mi denilince onlara da ‘Helal olsun' deriz" dedi. Pide ustası Ali Dereli ise, "Yerköy'ün kıymalısı, etlerimiz güzel ve hamurlarımız da mayalı olduğu için daha lezzetli oluyor. Kıymanın biraz yağlı olması lazım. Dananın kaburgası ve kuzunun boşluğunu kullanıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Günlük bin taneye yakın pide çıkarıyoruz. Öğle yemeklerinde, akşam, cenaze yemeklerinde, düğün yemeklerinde, mevlütlerde hepsinde pide oluyor. Konya'nın pidesi de güzel. Onlar da incecik yapıyorlar. Fakat hamurun mayası az olduğu için bizimkiler biraz daha güzel oluyor" diye konuştu.