  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hem yumuşacık hem de çok lezzetli: İncirli kek tarifi... Ünlü usta şeflerin sırrı... Eniştelerin gözü aydın: 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de üretilecek! Eski elbise askılarını çöpe atmayın: Küçük bir işlem... Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız! Lezzetiyle damakları şenlendiriyor! Konya’nın etli ekmeğine rakip çıktı Azerbaycan'daki zulme kayıtsız kalmamıştı: Görevinden istifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle Varis deyip geçmeyin! Uzman isim uyardı: Bacaklardaki damar ağları neyin işareti tek tek anlattı Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı: Ustaların 'çıldırmadan yazılamaz' dediği sanat!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Eski elbise askılarını çöpe atmayın: Küçük bir işlem... Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski elbise askılarını çöpe atmayın: Küçük bir işlem... Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

Eski elbise askılarını, mutfakta küçük işlemle değerlendirmek mümkün. Eski askıları değerlendirmenin yolunu öğrenince şaşıracaksınız!

#1
Foto - Eski elbise askılarını çöpe atmayın: Küçük bir işlem... Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

Eski elbise askıları, çoğu zaman kullanılmadığı için çöpe atılıyor. Ancak basit bir yöntemle bu askıları mutfakta küçük işlemle değerlendirmek mümkün. Özellikle küçük mutfaklarda tezgah üzerinde yer kaplayan eşyalar, günlük işleri zorlaştırabiliyor. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan pratik ev düzenleme fikirlerinden biri de eski elbise askılarını kağıt havlu tutacağına dönüştürmek. Birkaç küçük işlemle hazırlanan bu çözüm, mutfakta ekstra alan kazanmak isteyenler için kullanışlı bir alternatif sunuyor.

#2
Foto - Eski elbise askılarını çöpe atmayın: Küçük bir işlem... Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

ESKİ ELBİSE ASKILARI MUTFAKTA NE İŞE YARIYOR? Eski plastik veya metal elbise askıları, kağıt havlu rulolarını asmak için kullanılabiliyor. Askının alt bölümünde oluşturulan açıklıktan geçirilen kağıt havlu rulosu, dolap kapağına veya uygun bir askıya yerleştirilebiliyor. Böylece kağıt havlu tezgah üzerinde yer kaplamıyor ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabiliyor.

#3
Foto - Eski elbise askılarını çöpe atmayın: Küçük bir işlem... Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

Bu yöntemi uygulamak için sağlam bir elbise askısı, uygun bir kesme aleti ve duvara ya da dolaba sabitlenebilen bir kanca yeterli. Askının alt çubuğundan küçük bir bölüm dikkatlice kesiliyor. Ardından kağıt havlu rulosu açılan kısımdan geçirilerek askıya yerleştiriliyor. Son olarak askı, mutfak dolabının yanına veya uygun bir yüzeye takılan kancaya asılıyor. Kesilen bölümde keskin kenar kalmamasına ve askının rulonun ağırlığını taşımasına dikkat etmek gerekiyor. MUTFAK TEZGAHINDA EKSTRA ALAN AÇIYOR Özellikle küçük mutfaklarda tezgah üzerindeki her alan önem taşıyor. Kağıt havlu tutacakları, baharatlıklar ve diğer mutfak gereçleri zamanla çalışma alanını daraltabiliyor. Eski askıdan hazırlanan asılı kağıt havlu tutacağı ise tezgahı boşaltmaya yardımcı oluyor. Dolap altı veya yan yüzeyler değerlendirilerek daha düzenli bir görünüm elde edilebiliyor.

#4
Foto - Eski elbise askılarını çöpe atmayın: Küçük bir işlem... Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

ÜSTELİK YENİ BİR ÜRÜN ALMAYA GEREK KALMIYOR Eski askıları yeniden kullanmanın en önemli avantajlarından biri, evde bulunan malzemelerin değerlendirilmesi. Kullanılmayan bir askıyı kağıt havlu tutacağına dönüştürmek, yeni bir ürün satın alma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor. Aynı zamanda kullanılabilir durumdaki eşyaların çöpe atılmasını önleyerek evde yeniden kullanım alışkanlığını destekliyor. SADECE KAĞIT HAVLU İÇİN KULLANILMIYOR Metal elbise askıları, uygun şekilde bükülerek mutfak dolaplarında tencere kapaklarını düzenlemek için de değerlendirilebiliyor. Askının alt bölümüne verilen şekil, bazı kapakların dik konumda tutulmasına yardımcı oluyor. Böylece dolap içinde üst üste duran kapaklar için alternatif bir düzenleme alanı oluşturulabiliyor. ASKILARI KULLANIRKEN BU DETAYA DİKKAT EDİN Her elbise askısı bu işlem için uygun olmayabilir. İnce ve dayanıksız plastik askılar kesilirken kırılabilir, metal askıların kesilen uçları ise yaralanmaya neden olabilir. Bu nedenle sağlam malzemeler tercih edilmeli, keskin uçlar güvenli hale getirilmeli ve askılar ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalı. Sağlam bir kancaya yerleştirilen askı, kağıt havluların kolayca alınabildiği pratik bir mutfak yardımcısına dönüşebilir. Dolapların köşesinde bekleyen eski bir elbise askısı, küçük bir değişiklikle mutfakta yeniden kullanılabilir hale geliyor. Üstelik bunun için pahalı düzenleyicilere veya kapsamlı bir mutfak değişikliğine ihtiyaç duyulmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam!
Gündem

Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam!

Bingöl’ün sevilen isimlerinden, İlahiyatçı Abdülaziz Beki vefat etti. Abdülaziz Beki aynı zamanda Karar yazarı Akif Beki’nin amcası… Yolunu ..
Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"
Dünya

Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"

İran tarafından desteklenen Husiler, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü.

Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!
Dünya

Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!

Kandan beslenen İsrail'de yapılan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti
Siyaset

Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya gelerek kendisini mak..
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan, Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zi..
Türkiye’den dönen kadının valizlerini açan memurlar şok oldu! Tam 57 bin adetle yakalanarak rekor kırdı
Dünya

Türkiye’den dönen kadının valizlerini açan memurlar şok oldu! Tam 57 bin adetle yakalanarak rekor kırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln/Bonn Havalimanı'nda İstanbul'dan 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte dönen Belçikalı kadına ait..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23