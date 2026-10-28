Eski elbise askılarını çöpe atmayın: Küçük bir işlem... Mutfakta bu işe yaradığını öğrenince şaşıracaksınız!

ÜSTELİK YENİ BİR ÜRÜN ALMAYA GEREK KALMIYOR Eski askıları yeniden kullanmanın en önemli avantajlarından biri, evde bulunan malzemelerin değerlendirilmesi. Kullanılmayan bir askıyı kağıt havlu tutacağına dönüştürmek, yeni bir ürün satın alma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor. Aynı zamanda kullanılabilir durumdaki eşyaların çöpe atılmasını önleyerek evde yeniden kullanım alışkanlığını destekliyor. SADECE KAĞIT HAVLU İÇİN KULLANILMIYOR Metal elbise askıları, uygun şekilde bükülerek mutfak dolaplarında tencere kapaklarını düzenlemek için de değerlendirilebiliyor. Askının alt bölümüne verilen şekil, bazı kapakların dik konumda tutulmasına yardımcı oluyor. Böylece dolap içinde üst üste duran kapaklar için alternatif bir düzenleme alanı oluşturulabiliyor. ASKILARI KULLANIRKEN BU DETAYA DİKKAT EDİN Her elbise askısı bu işlem için uygun olmayabilir. İnce ve dayanıksız plastik askılar kesilirken kırılabilir, metal askıların kesilen uçları ise yaralanmaya neden olabilir. Bu nedenle sağlam malzemeler tercih edilmeli, keskin uçlar güvenli hale getirilmeli ve askılar ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalı. Sağlam bir kancaya yerleştirilen askı, kağıt havluların kolayca alınabildiği pratik bir mutfak yardımcısına dönüşebilir. Dolapların köşesinde bekleyen eski bir elbise askısı, küçük bir değişiklikle mutfakta yeniden kullanılabilir hale geliyor. Üstelik bunun için pahalı düzenleyicilere veya kapsamlı bir mutfak değişikliğine ihtiyaç duyulmuyor.