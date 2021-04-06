Yeni Asya Gazetesi sahibi kim? Yeni Asya Gazetesi kimin?

Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ın vefat haberini, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz duyurdu. Güleçyüz, "Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun" ifadelerini kullandı. Peki Yeni Asya Gazetesi kimin? Yeni Asya gazetesi künyesinde kimler var?

Yeni Asya Gazetesi künyesi

Mehmet Kutlular kimdir?

Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi vesilesiyle “Deprem İlahî ikazdır” mesajı, bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Deprem İlâhî İkazdır dediği için 276 gün hapis yatan Kutlular’a sembolik bir tazminat ödenmesine dair mahkeme kararı Yargıtay’dan döndü.

2001 yılında 2 yıl 1 günlük kesinleşmiş hapis cezasının infazı Metris Cezaevi'ne konuldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2001 yılında haksız yere hapis cezasına çarptırılan ve 276 gün hapis yatan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kutlular’a “maddi ve manevi tazminat talebine” ilişkin Bakırköy 13. Ceza Mahkemesi’nin verdiği ‘kısmen kabul’ kararını bozdu.

1999 yılında Deprem ilahi ikazdır dediği için dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan ve hakkında 2 yıl 1 gün hapis cezası verilen Mehmet Kutlular, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımış, AİHM hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti.