  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yeni Asya Gazetesi sahibi kim? Yeni Asya Gazetesi kimin?
Medya

Yeni Asya Gazetesi sahibi kim? Yeni Asya Gazetesi kimin?

Yeni Asya gazetesi kimin olduğu merak edilmeye başlandı. Yeni Asya gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular. Yüksek ateş ve zatürre nedeniyle hastaneye kaldırarak tedavi altına alınan Mehmet Kutlular’ın vefat ettiği haberi geldi. Peki Yeni Asya gazetesi ne zaman kuruldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:15:00 - 2021-04-06 14:22:20
Yeni Asya Gazetesi sahibi kim? Yeni Asya Gazetesi kimin?

Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ın vefat haberini, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz duyurdu. Güleçyüz, "Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun" ifadelerini kullandı. Peki Yeni Asya Gazetesi kimin? Yeni Asya gazetesi künyesinde kimler var?

Yeni Asya Gazetesi künyesi

Mehmet Kutlular kimdir?

Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi vesilesiyle “Deprem İlahî ikazdır” mesajı, bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Deprem İlâhî İkazdır dediği için 276 gün hapis yatan Kutlular’a sembolik bir tazminat ödenmesine dair mahkeme kararı Yargıtay’dan döndü.

2001 yılında 2 yıl 1 günlük kesinleşmiş hapis cezasının infazı Metris Cezaevi'ne konuldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2001 yılında haksız yere hapis cezasına çarptırılan ve 276 gün hapis yatan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kutlular’a “maddi ve manevi tazminat talebine” ilişkin Bakırköy 13. Ceza Mahkemesi’nin verdiği ‘kısmen kabul’ kararını bozdu.

1999 yılında Deprem ilahi ikazdır dediği için dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan ve hakkında 2 yıl 1 gün hapis cezası verilen Mehmet Kutlular, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımış, AİHM hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar
Gündem

ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' bahane ederek yaptırım kararı..
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar güne 8,1070 liradan, avro ise güne 9,5840 liradan başladı.

Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap
Gündem

Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin darbe imalı bildiri yayınlayan amiraller hakkındaki "Rütbelerini sökün" tepkisi hakkında açıklamalarda bulunan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay