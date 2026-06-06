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Eğitim Adayların beklediği an geldi! e-YÖKDİL 2026/3 sonuçları açıklandı
Eğitim

Adayların beklediği an geldi! e-YÖKDİL 2026/3 sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Adayların beklediği an geldi! e-YÖKDİL 2026/3 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YÖKDİL 2026/3 sınavına ilişkin sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

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