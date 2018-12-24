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Yeni ASKON yönetimi hayırlı olsun! Anadolu Aslanları’nın Hedefi: 2023, 2050, 2071

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin yeni döneme ilişkin misyonunu açıklayan Orhan Aydın, iş dünyasının 2023, 2050, 2071 vizyonlarının idrakinde olmasını gerektiğini belirtti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
Yeni ASKON yönetimi hayırlı olsun! Anadolu Aslanları’nın Hedefi: 2023, 2050, 2071

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 11. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa seçilen Orhan Aydın, ASKON’un yeni döneme ilişkin misyonunu açıkladı. İş dünyasının 2023, 2050, 2071 vizyonlarının idrakinde olmasını gerektiğini belirten başkan Aydın, bu vizyonların gerektirdiği dönüşümleri iş dünyası olarak gerçekleştirmek zorunda olduklarını belirtti.

ASKON bürokrasi üssü

Genel Kurul’a katılanlardan 205 oy alarak ASKON Genel Başkanı seçilen Orhan Aydın, suhulet içerisinde seçimli genel kurul gerçekleştirdiklerini, Cesur’un ve kendisinin başkanlık için aday olduğunu belirterek, “Seçimin sonunda ASKON’un birliğini, bütünlüğünü sağlayacak bir şekilde birbirimize sarıldık. Bayrağı ve görevi devraldık. Yoğun katılımlı bir genel kurul yaptık” diye konuştu. 2019 yılında İstanbul ve Ankara’da ASKON bürokrasi üssünü hayata geçireceklerini ifade eden Aydın, “Bununla üyelerimizin bürokratik engellerini aşacak, onlara yardımcı olacak, profesyonel çalışanlarımızla üyelerimize bu destekte bulunacağız. Birliğimizin, bütünlüğümüzün ve gücümüzün en iyi şekilde hissedileceği bir dönem olacak” açıklamasında bulundu.

“Kendimizi geliştireceğiz”

Aydın, ASKON’un yeni döneme ilişkin misyonunu şöyle açıkladı: “Başarıya giden yolda iş dünyasına da büyük sorumluluklar düşmektedir. İş dünyası 2023, 2050, 2071 vizyonlarının idrakinde olmalıdır ve bu vizyonların gerektirdiği dönüşümleri de gerçekleştirmek zorundadır. Bu nedenle, Dünya Devleti Türkiye Cumhuriyeti olabilmek için yüksek teknolojili üretim, istihdam, ihracat hedeflerimizi belirleyip bu hedefleri gerçekleştirmek zorunluluğumuz vardır.  ASKON olarak dünyanın sürekli dönüşen ve gelişen yapısına bağlı olarak daha çok kendimizi geliştirmek ve daha da güçlenmek zorundayız. Unutmayalım ki, ASKON taşıdığı değerler ile tüm insanlığın ihtiyacı bir kurumdur. Yeni dönemde bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekmektedir dedi.

ASKON’un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu

Genel Başkan Orhan Aydın, Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Mehmet Bilici, Abdulkadir Kurt, Mehmet Özkartal, Ali Küçük , Muhammet Ali Öz, Adem Batur, Muhtar Bora Çakmak, Bekir Aydın, Murat Taş, Cihat Akın Aslan, Murat Vural, Emre Tonkuş, Mustafa Mertcan, Engin Gülamoğlu, Mustafa Nejat Güneri, Ercan Vergili, Mutlu Armağan, Galip Tiryaki, Namık Aykut Marangoz, Gökhan Özyurt, Necati Ermiş, Gökhan Yavuzer, Hakan Bükim, Halit Temtek, Süleyman Gürsoy, Hasan Beşpınar, Süleyman Kaya, İsmail Purtuloğlu, Volkan Kahraman.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
  4. 11. Olağan Genel Kurulu
  5. Genel Başkanlığa
  6. ASKON
  7. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın

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