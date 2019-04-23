Yeni Askerlik Sistemi son durum ne? Hulusi Akar son dakika yeni askerlik yasası açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin çok kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar...

Bakan Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili de açıklama yaptı.

Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin çok kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni askerlik düzenlemesinin ayrıntılarını şubat ayında Balıkesir'de açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamarı şu şekilde:

Askerlik yasası en kısa sürede Meclis’e gelecek.

(F-35 projesi) Şu anda dört pilotumuz fiilen uçuyor, iki pilotumuz uçuş eğitimine hazırlık yapıyor.

Bedelli askerlik nasıl olacak?

Bedelli askerlik uygulaması, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirilecek.

Bedelli askerlikten her yıl 145 bin kişi yararlanacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecek.

Önlisans mezunları kaç ay askerlik yapacak?

Yeni askerlik sistemi ile lisans ve lisansüstü mezunları 12 aylık yedek subay olarak askerlik yapabilecek. Meslek Yüksek Okulu mezunları da yedek astsubay olarak askerlik görevini yerine getirebilecek.

Kimlere maaş ödenecek?

İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getirdiklerini anlatan Erdoğan, "Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek." dedi.

Lise ve altı mezunların durumu

Lise ve altı mezunları için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriliyor. Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecek. Askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacak.

12 aylık sürenin sonunda arzu edenler sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecek.

Dövizle askerlik kalkacak mı?

Yurt dışındakiler için ise dövizle askerlik uygulaması sürecek. Dövizle askerlik ile bedelli askerlik arasında ücret farkı olmayacak. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak.