Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? MSB son dakika askerlik süresi

Yeni askerlik sisteminin ne zaman hayata geçeceğini merak edenlere ilişkin son dakika haberimiz var. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi yeni askerlik sisteminin seçimlerden sonra Meclis’in gündemine gelecek olan ilk gündem maddelerinden biri olacağı açıklanmasıyla birlikte gözler bir kez daha hem MSB’ye hem de Meclis’e çevrildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika yaptığı yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamada Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Sorusuna net cevap verdi. Peki askerlik sistemi ne zaman bitecek? Askerlik ne zaman düşecek? Yeni askerlik yasasında son durum ne? İşte son dakika yeni askerlik sistemine ilişkin haberler.

Yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği, yine yeni askerlik sistemi içerisinde yer alan bedelli askerlik ve yedek astsubay ile askerlik süresinin de yer aldığı yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, seçimlerden sonra hayata geçmesi beklenen yeni askerlik sistemindeki son durumu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu, sivil memurlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Sivil memurların katkılarının herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirten Bakan Akar, "Bir taraftan bize verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan da bu görevlerin ifasına çalışan sivil, asker tüm arkadaşlarımızın refahı için çalışmak bizim asli görevimizdir." diye konuştu.

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanmak üzere

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı." dedi. "Etrafımızdaki belirsizliklerin doğurduğu tehdit ve tehlikelere karşı her an harekata hazır olmamız lazım." diyen Akar, buna göre eğitimlerin yapılmasının, silah ve araç, gereç tedarikinin önemine değindi. Bu kapsamda TSK'nin yoğun mesai içinde olduğunu dile getiren Akar, sivil memurların özlük haklarında yapılan iyileştirilmelere ilişkin de bilgi verdi.