Yeni Akit yazarı Yaşar Baş'tan bebek katilleri Netanyahu ve Katz'a ders: Onlara ne olduğunu...

RECEP YEŞİL

Küresel haydut ABD ile kukla Avrupa'yı arkasına alan terörist İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'de katliamlarına devam ediyor.

Anne kucağındaki bebeklerden çocuklara, kadınlardan yaşlılara tüm Filistinlilere ölüm yağdıran terör devletine en yüksek perdeden tepki Türkiye'den geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bebek katillerine partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı açıklamada gözdağı verdi.

Erdoğan "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Israel Katz da sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulundu. Katz, Saddam'a atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça tehdit etti. Haddinden ve boyundan büyük ifadeler kullanan Katz “Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin” dedi.

Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan’dan tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Katz'ın Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek şunları kaydetti:

Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

Yaşar Baş'tan bebek katillerine ders

Yeni Akit yazarı Av. Yaşar Baş terörist İsrail'in bebek katili Başbakan Benyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Israel Katz'a ders verdi.

Yaşar Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu ve Katz'a Bosna'da yaptığı katliamlardan dolayı "Bosna Kasabı" olarak bilinen Slobodan Miloseviç ve yardımcısı Jovica Stanisic'i hatırlattı.

Baş paylaşımında şunları kaydetti:

Netanyahu, Milosevic’in izinden gidiyor… İsrail Dış İşleri Bakanı Israel Katz’da, Stanisic’in yolunda… Onlara ne olduğunu ve nasıl bittiğini öğrenmelerine izin verin

@netanyahu @Israel_katz