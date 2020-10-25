Yeni Akit Arşiv Sayfası: "Geç bile kaldınız"

24 Ekim Sözcü

"GEÇ BİLE KALDINIZ"

Gazetemize, Bekir Coşkun’un milleti tahkir eden sözlerini hatırlattığımız için apar topar inceleme başlatan illegal Basın Konseyi, “onur abidesi ve duayen gazeteci” diye nitelendirdiği zatın pespayelikleri karşısında neden susmuştu acaba? Basın ilkeleriniz yandaşlarınızı korumak, halkın gazetelerini ise cezalandırmak için mi var?