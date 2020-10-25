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Gündem Yeni Akit Arşiv Sayfası: "Geç bile kaldınız"
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Yeni Akit Arşiv Sayfası: "Geç bile kaldınız"

Gazetemize, Bekir Coşkun’un milleti tahkir eden sözlerini hatırlattığımız için apar topar inceleme başlatan illegal Basın Konseyi'nin basın ilkeleri yandaşlarını korumak, halkın gazetelerini ise cezalandırmak için mi var?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:19:00 -
Yeni Akit Arşiv Sayfası: "Geç bile kaldınız"

24 Ekim Sözcü

"GEÇ BİLE KALDINIZ"

Gazetemize, Bekir Coşkun’un milleti tahkir eden sözlerini hatırlattığımız için apar topar inceleme başlatan illegal Basın Konseyi, “onur abidesi ve duayen gazeteci” diye nitelendirdiği zatın pespayelikleri karşısında neden susmuştu acaba? Basın ilkeleriniz yandaşlarınızı korumak, halkın gazetelerini ise cezalandırmak için mi var?

 

 

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