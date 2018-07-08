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Yemin töreninde çarpıcı detay: Bahçeli salonu terk etmeyince MHP'liler 10 buçuk saat boyunca...

Türkiye'nin 24 Haziran'da atlattığı tarihi seçimlerin arından meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri, dünkü yemin töreninde mecliste hazır bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yemin töreninde kürsüye çıkarak yemin etmesinin ardından salonu terk etmemesi ve töreni 10 buçuk saat boyunca takip etmesi üzerine, diğer MHP'li milletvekilleri de genel başkanlarına saygıdan salonu terk etmeyerek tüm töreni izledi.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:58
Yemin töreninde çarpıcı detay: Bahçeli salonu terk etmeyince MHP'liler 10 buçuk saat boyunca...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Yasama Dönemi, 24 Haziran'da seçilen milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte başladı. TBMM'deki yemin töreni, 10.5 saat sürdü. Gazete Duvar'ın haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yemin töreninde kürsüye çıkarak yemin etmesinin ardından salonu terk etmemesi ve töreni 10 buçuk saat boyunca takip etmesi üzerine, diğer MHP'li milletvekilleri de genel başkanlarına saygıdan salonu terk etmeyerek tüm töreni izledi. 

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:58
  1. devlet bahçeli
  2. tbmm
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  4. muharrem ince
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