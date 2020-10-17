Yemenli gençler "Aden Okuyor" girişimiyle savaşa karşı kitaba ve hayata tutunuyor

ADEN (AA) - FUAD MUSAD - Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir grup gencin hayata geçirdiği "Aden Okuyor" girişimi, ülkedeki savaş ortamına rağmen her koşulda kitaptan ve okumaktan kopmamanın önemini göstererek altıncı yılına girdi.

"Aden Okuyor" girişimi, hükümet güçlerinin kenti 2015'te Husilerden kurtarmasının ardından sosyal medyada genç aktivistler tarafından başlatıldı.

Yıllar içinde giderek genişleyen girişim sayesinde, Aden'de edebiyat ve kültürel alanların yeniden canlanması için birçok faaliyet hayata geçirildi.

Girişimin öncüsü 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada başka Arap ülkelerinde benzer kampanyalar yapıldığını görünce Aden'de de böyle bir girişim başlatma fikri doğduğunu söyledi.

Bu amaçla bir grup aktivist ve üniversite öğrencisiyle yola çıktıklarını aktaran Ali, başlangıçta faaliyetlerinin sosyal medya sayfasında "okumanın önemi ve kültür ve farkındalık seviyesinin artmasındaki rolü" ile ilgili tartışmalardan ibaret olduğunu ifade etti.

- Sosyal medyadan sahaya

İlerleyen süreçte yeni üyelerin katılmasıyla girişimin genişlediğini belirten Yemenli genç, "Faaliyetlerimizi 2016 başında sanal ortamın dışına, sahaya taşıdık. Birçok kişi ve kurumun desteğiyle kitap fuarları kurup teşvik için sembolik fiyatlarla okuyuculara kitap sunduk." dedi.

Ali, bir grup genç aktivist olarak girişimi idare etmek, program ve faaliyetleri düzenlemek için "Kültürel Ufuklar Girişimi" adlı bir yönetim oluşturduklarını söyledi.

Aden'de savaşın ardından güvenlik şartlarının faaliyetler için pek olumlu olmadığına, önceliğin imara ve insani yardıma verildiğine işaret eden Ali, "Kültür alanında çalışmak, bazılarının gözünde faydasız ve lüks olarak görülüyor. Tehdit edilen, şehri terk etmeye ve kültürel faaliyetleri bırakmaya zorlanan aktivistlerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

- Gençler büyük ilgi gösteriyor

Kültürel Ufuklar Girişimi Başkanı aktivist Ahmed el-Bağdadi (27) de düzenledikleri faaliyetlerin ve kitap fuarlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu etkinliklerin en yenisinin eylülde girişimin altıncı kuruluş yıl dönümü kutlaması olduğunu belirten Bağdadi, etkinliğe özel Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığını ve burada "Aden Okuyor" yarışmalarında derece alanların ödüle layık görüldüğünü dile getirdi.

Girişim çerçevesinde Facebook üzerinden "Ayın buluşması" adlı bir program düzenlediklerini söyleyen Bağdadi, Ürdün, Fas, Filistin ve Mısır gibi çeşitli ülkelerden yazar ve şairlerin toplantılara katıldığını kaydetti.

- 37 bin üyesi var

"Aden Okuyor" girişiminin şu an 37 bin üyesi olduğu ifade ediliyor. Üyelerinin çoğu Aden ve Yemen'in çeşitli bölgelerinden olsa da başka Arap ülkelerinden katılımcılar da bulunuyor.

Yazar Merve Ahmed, girişimin Yemen'deki durgun edebiyat ve kültür dünyasını hareketlendirdiğinin altını çizdi.

Yemenli yazar, düzenlenen sosyal medya buluşmalarının ve kitap fuarlarının gençler tarafından büyük ilgiyle karşılandığına dikkati çekti.

Girişimin Yemenli birçok gencin savaş nedeniyle içinde bulundukları çaresizlik ve hayal kırıklıklarından uzaklaşmasına katkıda bulunduğunu söyleyen Ahmed, gençlik faaliyetleri ve yaratıcı aktivitelerle ilgilenmelerini sağladığını aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.