Yemenli askerler, BAE destekli güçlerle çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Yemen'in doğusundaki Şebva ilinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen güçler arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE tarafından desteklenen Hizam Emni güçlerinin birkaç saat önce Şebva ilinin merkezi Atak kentinde hükümete ait tesisleri ele geçirmeye çalıştığını, bunun üzerine hükümet güçleri ile arasında çatışma çıktığını söyledi.

Ölü ve yaralılar var

Çatışmaların aralıklarla devam ettiğini belirten kaynak, çatışma sırasında hükümet güçlerinden 3 kişinin öldüğünü, Hizam Emni güçlerinden de yaralananların olduğunu aktardı.

Kaynak, ildeki yerel yöneticilerin gerginliği sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Muin Abdulmelik ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.