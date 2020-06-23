Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Hadramevt'te askeri tırmanışı askıya aldığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin doğusunda yer alan Hadramevt vilayetinde hükümete karşı askeri tırmanışı askıya aldığını açıkladı.

GGK Başkan Yardımcısı Salim Ahmed bin Değğar, yaptığı yazılı açıklamada, GGK'nin Riyad Anlaşması'nı imzalayan taraflara bir araya gelme ve anlaşmayı uygulama fırsatı tanımak için güney illerinin tamamında her türlü tırmanışın durdurulması yönünde bir bildiri yayımladığını belirtti.

Bu bildiriye uyarak Hadramevt ilinde hükümete karşı askeri tırmanışı askıya aldıklarını kaydeden Bin Değğar, "Hadramevt'teki askeri tırmanışın hedefi vilayete gereken hizmetlerin sunulması ve özerk yönetimin uygulanması konusunda halkın meşru taleplerinin yerine getirilmesiydi." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün, Yemen'de devam eden çatışmalara dikkati çekerek, taraflara şiddeti ve savaşı durdurmaları çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de dün hükümetin ve GGK'nin, koalisyon güçlerinin kapsamlı ateşkes talebini kabul ettiğini ve Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunu görüşmek için Suudi Arabistan'da bir araya geleceklerini duyurmuş ancak toplantının tarihine ilişkin bilgi vermemişti.

Yemen hükümeti ile GGK arasındaki krizin sonlandırılması amacıyla 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir anlaşma imzalanmıştı.